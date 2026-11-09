Биолог Москалев объяснил секреты долголетия нестареющих животных

Одним из объяснений долголетия некоторых видов стала возможность укрыться от хищников под землей, в пещерах или на океанском дне. Фото: IMAGO/M. Woike/Global Look Press

Некоторые животные способны прожить несколько столетий. Изучение их генетических особенностей помогает ученым понять механизмы долголетия и найти способы замедлить старение человека. Об этом рассказал директор Института биологии старения Алексей Москалев в беседе с KP.RU.

По словам ученого, голый землекоп живет примерно в восемь раз дольше обычной мыши, а летучая мышь ночница Брандта, размером с майского жука, может прожить более 40 лет.

Одним из объяснений долголетия некоторых видов стала возможность укрыться от хищников под землей, в пещерах или на океанском дне. При отсутствии постоянных внешних угроз организм может направлять больше ресурсов на поддержание здоровья.

Москалев также рассказал об исследовании генома серого кита. Ученые обнаружили, что его долголетию способствует эффективная работа систем восстановления ДНК, устранения повреждений и удаления испорченных белков.

Подобные защитные механизмы есть и у человека. По словам биолога, их работу поддерживают умеренные физические нагрузки, разумное ограничение калорийности питания и кратковременное воздействие повышенной или пониженной температуры. Однако хронический и чрезмерный стресс, напротив, истощает защитные системы и ускоряет старение.

Напомним, ранее KP.RU опубликовал интервью с директором Института биологии старения Алексеем Москалевым. В беседе с изданием ученый рассказал, почему современные поколения могут стареть быстрее предшественников, какие привычки влияют на продолжительность жизни и как человек может активировать собственные механизмы защиты от старения.