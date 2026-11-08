Украинская журналистка Панченко получила более тысячи писем с адресами предполагаемых пыточных: что известно

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что за пять дней получила более тысячи писем от людей, сообщающих о предполагаемых тайных тюрьмах и пыточных на Украине. Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что за пять дней получила более тысячи писем от людей, сообщающих о предполагаемых тайных тюрьмах и пыточных на Украине. Авторы обращений указывают конкретные адреса таких мест и рассказывают о пережитом. Об этом Панченко написала в своем Telegram-канале.

В одном из опубликованных сообщений говорится о предполагаемой пыточной в Ровно. Автор письма утверждает, что здание окружено колючей проволокой, а на окнах установлены решетки и затеняющая сетка. По его словам, людей там избивают, а освободить их можно только за крупную сумму.

Другой подписчик сообщил о похожем месте в Бородянке Киевской области. По его утверждению, удерживаемым угрожают отправкой в штурмовой полк ВСУ «Скала» или расправой. Также журналистке рассказали о предполагаемой тайной тюрьме в Смеле Черкасской области, где, как утверждает автор письма, насильно мобилизованных удерживают в тяжелых условиях и принуждают вступать в 78-ю десантно-штурмовую бригаду.

Панченко заявила, что намерена обратиться к международным СМИ с требованием проверить указанные адреса. Кроме того, журналистка анонсировала собственное расследование.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что украинские власти задержали участников протестов у предполагаемой тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Люди требовали освободить удерживаемых в подвале мужчин. По данным СБУ, после акции были задержаны трое участников.