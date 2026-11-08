"С жадностью пил мою водку": Депутаты парламента Эстонии вдрызг разругались из-за бутылки

Депутаты парламента Эстонии поругались из-за бутылки водки Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Депутат парламента Эстонии Пеэтер Эрнитс обвинил коллегу из правящей партии Eesti 200 Юку-Калле Райда в краже водки из помещения фракции Центристской партии. Об этом сообщает Delfi.

"Ночью я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу Юку-Калле Райда, который в тот момент с жадностью пил мою водку", - отметил депутат.

В подтверждение своих слов Эрнитс опубликовал в социальной сети фотографию коллеги рядом со столом, на котором стояла бутылка спиртного. Райд отверг обвинения в незаконном проникновении в помещения центристов.

Однако Райд прямо не стал отрицать, что употреблял чужой алкоголь. Отвечая на вопрос журналистов о том, находился ли он в состоянии опьянения в тот вечер, депутат заявил: "Я не был пьян!"

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