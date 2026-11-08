Великобритания собирает военно-морской альянс из десяти стран. Фото:Joaquin Hernandez/XinHua/Global Look Press

Великобритания собирает военно-морской альянс из десяти стран, который займется противодействием российским подводным лодкам в Северной Атлантике, Арктике и на Балтике. По оценке военного обозревателя KP.RU, полковника Виктора Баранца, совокупные силы нового объединения значительно уступают российскому флоту.

В соглашении о морском партнерстве в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) участвуют Великобритания, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция. Подписание документа запланировано на 10 ноября. Заявленная задача альянса: сдерживание российских подлодок и защита судоходства и подводных кабелей связи.

Баранец считает, что Лондон создает отдельную структуру, поскольку не уверен в готовности США защищать Европу. По его оценке, британский флот испытывает нехватку боеспособных кораблей и личного состава, поэтому стране приходится рассчитывать на помощь союзников.

Военный обозреватель также сравнил подводные и надводные силы объединения с российскими. По его данным, у десяти стран вместе менее 20 подлодок и не более 150 крупных боевых надводных кораблей. Российский ;t ВМФ, как отмечает Баранец, располагает 66 подводными лодками и более чем 300 крупными надводными кораблями.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Великобритания планирует создать военно-морской альянс с участием десяти стран. В объединение войдут государства Северной Европы и Балтии, которые намерены совместно противодействовать российским подводным лодкам и защищать морскую инфраструктуру.