"Не должно быть границ": Словакия призвала открыть мировой лед для российских хоккеистов

Словакия выступила за возвращение российских хоккеистов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр спорта Словакии Рудольф Гуляк выступил за возвращение российских хоккеистов к участию в международных соревнованиях. Такое мнение политик выразил в эфире телеканала TA3.

"Решительно и точно [хоккеисты РФ] должны участвовать в [международных] соревнованиях. У спорта и культуры не должно быть границ", - отметил министр.

Гуляк добавил, что спорт и культура должны объединять людей и обеспечивать равные условия для всех участников. В поддержку допуска россиян на международные турниры высказался и премьер Словакии Роберт Фицо.

Ранее KP.RU сообщал, что спортивный арбитражный суд отменил пять решений совета Международной федерации хоккея, препятствовавших участию российских команд в соревнованиях. Россиян обязаны допустить к турнирам в сезоне-2026/27.