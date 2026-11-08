Трамп признался, что надеется попасть в рай после смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется после смерти попасть в рай. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется после смерти попасть в рай. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

Журналисты спросили американского лидера, рассчитывает ли он оказаться в раю. «Надеюсь, что да. Я не хочу попасть в ад», — ответил Трамп.

Также президент США говорил, что усилия Вашингтона по прекращению конфликта на Украине, по его мнению, повышают его шансы попасть в рай.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине. Президент США заявил, что Россия и Украина приблизились к заключению мирного соглашения.