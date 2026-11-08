Демократы США отказались сотрудничать со Стивеном Миллером

Демократы в Палате представителей США не намерены сотрудничать со Стивеном Миллером, назначенным новым руководителем аппарата Белого дома. Фото:Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Демократы в Палате представителей США не намерены сотрудничать со Стивеном Миллером, назначенным новым руководителем аппарата Белого дома. Об этом заявил лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис в интервью телеканалу ABC.

По словам политика, демократы не видят возможностей для совместной работы с Миллером и не готовы взаимодействовать с тем, что он олицетворяет. Заявление Джеффриса прозвучало после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей, а также 35 сенаторов.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп назначил Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома. К исполнению обязанностей он должен приступить 9 ноября. До назначения Миллер занимал пост заместителя руководителя аппарата сотрудников администрации президента США.