Три новые сильные вспышки на Солнце: ученые раскрыли подробности

По данным института, вспышки зафиксировали в 10:46, 18:37 и 21:27 мск. Их мощность составила М1.7, М1.2 и М1.1 соответственно. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три вспышки класса М произошли на Солнце в воскресенье, 9 ноября. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

По данным института, вспышки зафиксировали в 10:46, 18:37 и 21:27 мск. Их мощность составила М1.7, М1.2 и М1.1 соответственно.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает увеличение мощности в десять раз. Вспышки класса М сильнее событий классов A, B и C, но уступают по мощности экстремальному классу X.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что на Солнце зафиксировали вторую за день вспышку класса М. Событие произошло 7 ноября в группе пятен 4566 и продолжалось 13 минут. Его мощность составила M1.4.