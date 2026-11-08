"На восстановление уйдет 10 лет": Трамп назвал цели США для новых ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Белый дом определил объекты на территории Ирана, по которым могут быть нанесены удары в случае возобновления боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп для CNN.

Американский лидер уточнил, что вооруженные силы США готовы к возможной эскалации конфликта. В настоящее время в регионе находятся три авианосца США, один из которых прибыл туда недавно.

Среди потенциальных целей Трамп назвал 38 мостов, которые американские военные способны уничтожить в течение часа. Он предупредил, что в случае возобновления военных действий все эти объекты будут разрушены.

"Я не хочу этого делать, потому что, по сути, на их восстановление уйдет 10 лет. Я не люблю уничтожать мосты. Мост - это самое сложное сооружение. На его строительство уходят годы, а я хороший строитель", - сказал президент.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент с одобрения Трампа попросил Китай повлиять на Иран для прекращения войны. Шаг стал частью дипломатических усилий Вашингтона. Китайская сторона уже передала это послание Тегерану.