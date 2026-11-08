Тихоокеанская треска подешевела в России: на сколько упали цены

Цены на треску упали почти на 7% Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Оптовая стоимость тихоокеанской трески в России с середины сентября 2026 года снизилась почти на 7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс".

По информации ведомства, на 14 сентября килограмм рыбы стоил в среднем 590 рублей. К 2 ноября цена тихоокеанской трески опустилась до 550 рублей. Таким образом, снижение составило 6,8%.

При этом вылов трески на Дальнем Востоке увеличился на 2,5 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отраслевая система мониторинга Росрыболовства уточняет, что он достиг 104,2 тысячи тонн.

Ранее KP.RU сообщал, что самый заметный рост цен среди лососевых рыб за год показала дальневосточная горбуша. Ее стоимость поднялась на 103% и достигла 670 рублей за килограмм. Дальневосточная кета подорожала на 80% - до 830 рублей.