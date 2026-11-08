Глава европейской дипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Политика главы европейской дипломатии Каи Каллас в отношении России потерпела неудачу и нанесла ущерб самому Евросоюзу. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

Газета отмечает, что в Европе, которая традиционно выступала за дипломатию, переговоры с Москвой стали восприниматься как предательство. Одним из наиболее последовательных сторонников такого подхода является Каллас.

"Конфликт на Украине продолжается. <…> Страны Европы тратят огромные суммы на перевооружение, а экономические и социальные проблемы растут. Доктрина Каллас потерпела неудачу", - следует из материала.

Жесткая антироссийская позиция главы дипломатии ЕС привела к ослаблению влияния европейских государств на международной арене. Издание считает, что Европе нужны политики, готовые к дипломатическому диалогу с Россией.

Ранее депутат ЕП от Словакии Любош Блага заявил, что желание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен ужесточить антироссийские санкции говорит о ее безумии. Он уточнил, что ограничения усугубляют экономические и энергетические проблемы ЕС.