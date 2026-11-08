Пенсия почти в 40 тысяч рублей: сколько получают бывшие госслужащие в России

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России приблизился к 40 тысячам рублей в месяц. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России приблизился к 40 тысячам рублей в месяц. Такие данные по состоянию на 1 октября 2026 года приводит Социальный фонд России, со статистикой которого ознакомились РИА Новости.

Согласно опубликованным сведениям, средняя ежемесячная выплата этой категории пенсионеров составляет 39 730 рублей. Всего в России насчитывается около 100,9 тысячи федеральных государственных гражданских служащих, получающих пенсию.

При этом размер выплат различается в зависимости от того, продолжает ли пенсионер работать. Так, у работающих госслужащих средняя пенсия достигает 40 823 рублей в месяц. У тех, кто уже не работает, показатель составляет 39 600 рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что средний размер пенсии в России за последние пять лет увеличился почти на 10 тысяч рублей. По данным Социального фонда, на 1 октября 2026 года выплата достигла 25 480 рублей.