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НовостиОбщество9 ноября 2026 0:01

Татьяна Куртукова попала в базу ГУР: в чем обвиняют российскую певицу

Певицу Татьяну Куртукову внесли в базу сайта ГУР
Мария ПАНЮТИНА
Российская певица Татьяна Куртукова Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российская певица Татьяна Куртукова Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российская певица Татьяна Куртукова попала в базу данных украинского портала War and sanctions, который ведет Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте ресурса.

В качестве причины внесения артистки в список украинская сторона указывает ее участие в патриотических и народных мероприятиях. В карточке Куртуковой отмечается, что она выступает с концертами в поддержку российских военнослужащих и членов их семей.

На сайте упоминается участие певицы в проекте "Музыка победы" в 2025 году. Как утверждает портал, собранные в рамках инициативы средства направили ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

Ранее KP.RU сообщал, что народного артиста России Олега Газманова добавили в украинскую базу ГУР. Среди оснований для включения певца в реестр киевский режим указывает его поддержку специальной военной операции.