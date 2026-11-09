Россиянам могут пересмотреть плату за вывоз мусора: ФАС нашла нарушения

Федеральная антимонопольная служба России потребовала исключить из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) более 2,2 миллиарда рублей. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба России потребовала исключить из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) более 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение стало результатом проверок, проведенных в 22 регионах страны. По их итогам ФАС выдала 29 предписаний об устранении выявленных нарушений.

В ряде субъектов России специалисты обнаружили проблемы с учетом и экономическим обоснованием расходов на транспортировку мусора. В частности, в Кировской области, Приморском крае и Мордовии при расчетах использовали необоснованные показатели изменения среднего расстояния перевозки отходов.

Кроме того, проверка показала, что затраты на транспортировку отходов в Новосибирской области были экономически необоснованными. В Курской и Смоленской областях, Краснодарском и Приморском краях в тарифы также включали расходы регионального оператора на собственное обращение с отходами с добавлением НДС.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как в России устроена система обращения с твердыми коммунальными отходами и почему различается стоимость вывоза мусора в регионах. В материале о мусорной реформе также объясняется, как формируются тарифы, кто отвечает за транспортировку и переработку отходов и какие проблемы остаются в этой сфере.