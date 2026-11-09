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НовостиВ мире9 ноября 2026 0:26

Китай вывел на орбиту девять интернет-спутников SatNet

Катай продолжает создание глобальной спутниковой интернет-сети
Мария ПАНЮТИНА
Китай вывел на орбиту девять спутников SatNet Фото: Wang Jiangbo/XinHua/Global Look Press

Китай вывел на орбиту девять спутников SatNet Фото: Wang Jiangbo/XinHua/Global Look Press

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-12" успешно вывела на орбиту очередную группу из девяти спутников SatNet, предназначенных для создания глобальной системы спутникового интернет-покрытия. Об этом сообщила CASC.

Запуск состоялся в понедельник в 04:24 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. По данным корпорации, все девять аппаратов успешно достигли заданной низкой околоземной орбиты.

Миссия стала частью программы по развертыванию национальной спутниковой интернет-системы SatNet. Проект направлен на обеспечение широкополосного доступа к интернету по всему миру, развитие цифровой экономики КНР и решение задач безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Китае начали изготавливать головные обтекатели космических ракет из фанеры. Им придают аэродинамическую форму. При этом основную нагрузку во время запуска принимает на себя внутренний металлический каркас.