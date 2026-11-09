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НовостиВ мире9 ноября 2026 0:44

Три ТЭЦ остановились: блэкаут в Киеве ударил по транспорту и предприятиям

Подполье сообщило о коллапсе в инфраструктуре Киева из-за блэкаута
Мария ПАНЮТИНА
Блэкаут парализовал транспорт и предприятия Киева

Блэкаут парализовал транспорт и предприятия Киева

Фото: REUTERS.

Отсутствие света, воды и отопления в большинстве районов Киева привело к перебоям в работе общественного транспорта и предприятий. Об этом заявил представитель пророссийского подполья.

"В столице сейчас настоящий коллапс. Блэкаут парализовал транспорт и предприятия, в большинстве районов города практически нет света, воды и тепла", - сказал собеседник ТАСС.

В подполье добавили, что электроэнергию прекратили вырабатывать - ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. После завершения ремонтных работ они смогут восстановить лишь 10-15% прежних объемов выработки.

Ранее KP.RU сообщал, что киевляне недовольны отсутствием света и отопления. Жители жилого комплекса "Новый Автограф" перекрыли дорогу в знак протеста. Также украинцы жалуются на несоблюдение графиков отключения электроэнергии.