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НовостиВ мире8 ноября 2026 11:17

Киевляне не дождались электричества и перекрыли дорогу: что происходит в городе

Жители ЖК в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла
Анна АДАМАЙТЕС
Жители ЖК в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла

Жители ЖК в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла

Фото: REUTERS.

В Киеве жители жилого комплекса «Новый Автограф» перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия электричества и отопления. По данным украинского издания «Страна.ua», без света и тепла люди остаются третьи сутки.

Жители столицы также жалуются на несоблюдение графиков отключения электроэнергии. Некоторые, по информации издания, остаются без света до пяти суток.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Виталий Кличко назвал ситуацию с электроснабжением Киева крайне сложной. Мэр уточнил, что после повреждения объектов регионального энергоузла компания «Укрэнерго» ввела в городе экстренные отключения электричества. Из-за перебоев остановилось движение скоростного трамвая и ряда наземных маршрутов, в четырех районах города возникли проблемы с водоснабжением.