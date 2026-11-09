ВСУ атакуют Ленинградскую область: сбито 40 беспилотниокв, закрыт аэропорт

В Ленинградской области отражают атаку ВСУ Фото: REUTERS.

Системы противовоздушной обороны ликвидировали 40 беспилотников киевского режима над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - написал чиновник в мессенджере Max.

Дрозденко ранее информировал о двух сбитых дронах. В регионе была объявлена опасность беспилотников. Жителей региона предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

На фоне украинской атаки в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Курскую область. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что под удар попал работающий трактор. В результате атаки противника погиб один мирный житель.