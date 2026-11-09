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НовостиВ мире9 ноября 2026 1:20

«Очень близки к сделке»: Трамп сделал заявление о переговорах по Украине

Трамп заявил о близости сделки по урегулированию конфликта на Украине
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Президент США Дональд Трамп считает, что стороны украинского конфликта приблизились к достижению договоренностей.

Президент США Дональд Трамп считает, что стороны украинского конфликта приблизились к достижению договоренностей.

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп считает, что стороны украинского конфликта приблизились к достижению договоренностей. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

По словам Трампа, переговорный процесс может завершиться заключением соглашения в ближайшее время.

«Считаю, что мы очень близки к заключению сделки», — сказал президент США, комментируя перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп также высказывался о приближении России и Украины к заключению мирного соглашения. Американский президент выразил оптимизм по поводу переговорного процесса и заявил, что стороны находятся на этапе, когда могут договориться о заключении сделки.