Сервисы перестали работать: российский хостинг-провайдер ESTT сообщил о серьезном сбое

В работе российского хостинг-провайдера ESTT произошел серьезный технический сбой. Проблема затронула клиентские сервисы компании. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

В работе российского хостинг-провайдера ESTT произошел серьезный технический сбой. Проблема затронула клиентские сервисы компании. Об этом сообщается на официальном сайте провайдера.

В компании уточнили, что сейчас инженерная команда занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры.

«В настоящий момент произошел серьезный технический сбой, затронувший работу клиентских сервисов. Наша инженерная команда занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Представители ESTT также отметили, что специалисты прикладывают все усилия для устранения неполадок. О ходе восстановительных работ компания пообещала сообщать дополнительно.

Ранее KP.RU сообщал о масштабном техническом сбое в работе российского хостинг-провайдера Beget. Проблемы затронули дата-центры компании и доступность размещенных на ее инфраструктуре сайтов. Позже выяснилось, что причиной произошедшего стала массированная кибератака.