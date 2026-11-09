Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире9 ноября 2026 1:54

Переговоры зашли в тупик: Рубио назвал требования Ирана абсурдными и неприемлемыми

Рубио: требования Ирана в некоторых случаях абсурдны
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном пока не принесли существенных результатов. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном пока не принесли существенных результатов. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном пока не принесли существенных результатов. По его словам, Тегеран выдвигает требования, которые американская сторона считает неприемлемыми и нереалистичными.

«Пока переговоры не принесли особых результатов, поскольку требования Ирана не просто неприемлемы, в некоторых случаях они возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны», — заявил Рубио журналистам.

Дипломат также отметил, что стороны пока далеки от урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хотел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем.

В середине июня США и Иран подписали меморандум, который должен был стать отправной точкой мирного процесса. Однако спустя три недели страны возобновили обмен ударами. На фоне конфликта судоходство через Ормузский пролив практически прекратилось, что привело к росту мировых цен на топливо.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров с Ираном. Американский лидер заявил, что у Вашингтона хорошо складываются дела с Тегераном, однако подробности дипломатических контактов раскрывать не стал.