Переговоры зашли в тупик: Рубио назвал требования Ирана абсурдными и неприемлемыми

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном пока не принесли существенных результатов. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном пока не принесли существенных результатов. По его словам, Тегеран выдвигает требования, которые американская сторона считает неприемлемыми и нереалистичными.

«Пока переговоры не принесли особых результатов, поскольку требования Ирана не просто неприемлемы, в некоторых случаях они возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны», — заявил Рубио журналистам.

Дипломат также отметил, что стороны пока далеки от урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хотел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем.

В середине июня США и Иран подписали меморандум, который должен был стать отправной точкой мирного процесса. Однако спустя три недели страны возобновили обмен ударами. На фоне конфликта судоходство через Ормузский пролив практически прекратилось, что привело к росту мировых цен на топливо.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров с Ираном. Американский лидер заявил, что у Вашингтона хорошо складываются дела с Тегераном, однако подробности дипломатических контактов раскрывать не стал.