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НовостиПолитика9 ноября 2026 1:55

Дрозденко: обломки БПЛА попали в квартиру и промзону в Ленобласти

Семью эвакуировали из квартиры после попадания обломков дрона в Киришах
Мария ПАНЮТИНА
Обломки БПЛА попали в квартиру и промзону в Ленобласти

Обломки БПЛА попали в квартиру и промзону в Ленобласти

Фото: REUTERS.

В Ленинградской области обломки украинских беспилотников попали в промышленную зону и в квартиру жилого дома города Кириши. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши", - написал чиновник в телеграм-канале.

Дрозденко уточнил, что из поврежденной квартиры эвакуировали семью. При этом необходимости в эвакуации остальных жильцов подъезда не возникло. Всего над территорией области был сбит 81 беспилотник.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли удар по ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. Губернатор Михаил Евраев добавил, что в результате два сотрудника предприятия получили ранения. Над регионом были перехвачены 124 дрона.