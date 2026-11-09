Водителей ловят на фальшивые штрафы: мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники начали рассылать водителям фальшивые штрафы за нарушения ПДД Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники начали рассылать автомобилистам поддельные квитанции для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения от имени Госавтоинспекции. Об этом предупредили в МВД России.

Аферисты направляют владельцам автомобилей письма с постановлениями о привлечении к административной ответственности. В документах указываются сведения о якобы зафиксированном нарушении ПДД и назначенном штрафе.

На обратной стороне письма размещают фото машины и квитанцию с банковскими реквизитами для перевода средств. Однако вместо Управления Федерального казначейства в графе "получатель" указывают счет одной из электронных платежных систем.

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