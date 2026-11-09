«Слова на страницах скажут за себя»: больной раком Байден заинтриговал содержанием своей книги

Байден признался, что рак не дает ему активно продвигать новую книгу Фото: REUTERS.

Бывший президент США Джо Байден, борющийся с раком простаты, сообщил, что болезнь не дает ему в полной мере продвигать свою книгу. Потому число встреч с читателями для рекламы мемуаров «Обещай мне, Америка» приходится сокращать. На это американский политик пожаловался в соцсети Х.

«Одни дни проходят лучше, чем другие. Она (болезнь - ред.) меня не остановила, но иногда она меня замедляет. Это значит, что, к сожалению, я не смогу провести столько бесед о своей книге, сколько надеялся. Однако я надеюсь, что слова на страницах книги скажут сами за себя», - написал он.

В августе этого года, напомним, бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после заявления сына Хантера о резком ухудшении его здоровья.

Накануне Хантер Байден рассказал об ухудшении состояния отца. По его словам, рак дал метастазы в кости и причиняет экс-президенту сильную боль. Он отметил, что заболевание продолжает распространяться. О раке простаты у Байдена стало известно в мае 2025 года.