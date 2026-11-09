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НовостиВ мире9 ноября 2026 2:20

«Слова на страницах скажут за себя»: больной раком Байден заинтриговал содержанием своей книги

Байден признался, что рак не дает ему активно продвигать новую книгу
Анастасия СУТОРМИНА
Байден признался, что рак не дает ему активно продвигать новую книгу

Байден признался, что рак не дает ему активно продвигать новую книгу

Фото: REUTERS.

Бывший президент США Джо Байден, борющийся с раком простаты, сообщил, что болезнь не дает ему в полной мере продвигать свою книгу. Потому число встреч с читателями для рекламы мемуаров «Обещай мне, Америка» приходится сокращать. На это американский политик пожаловался в соцсети Х.

«Одни дни проходят лучше, чем другие. Она (болезнь - ред.) меня не остановила, но иногда она меня замедляет. Это значит, что, к сожалению, я не смогу провести столько бесед о своей книге, сколько надеялся. Однако я надеюсь, что слова на страницах книги скажут сами за себя», - написал он.

В августе этого года, напомним, бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после заявления сына Хантера о резком ухудшении его здоровья.

Накануне Хантер Байден рассказал об ухудшении состояния отца. По его словам, рак дал метастазы в кости и причиняет экс-президенту сильную боль. Он отметил, что заболевание продолжает распространяться. О раке простаты у Байдена стало известно в мае 2025 года.