Надежды на отсрочку наказания Блиновской не оправдались: суд объяснил причину

Суд отказал блогеру Елене Блиновской в отсрочке отбывания наказания. Одной из причин такого решения стало то, что ее детям обеспечен необходимый уход со стороны близких родственников. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Суд отказал блогеру Елене Блиновской в отсрочке отбывания наказания. Одной из причин такого решения стало то, что ее детям обеспечен необходимый уход со стороны близких родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства судебные документы.

Ранее KP.RU писал, что Елена Блиновская обратилась в Верховный суд России, пытаясь добиться отсрочки отбывания наказания. Жалоба поступила в высшую судебную инстанцию 26 октября 2026 года. Блогер оспаривала решение об отказе предоставить ей отсрочку до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. До этого Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался передавать жалобу защиты на рассмотрение в судебном заседании.

Блиновская рассчитывала воспользоваться предусмотренной законом возможностью отложить исполнение наказания, ссылаясь на то, что у нее есть несовершеннолетние дети. Однако предыдущие судебные инстанции не удовлетворили ее просьбу.