«Он замечательный»: Трамп назвал возможного кандидата в президенты США в 2028 году

Трамп: Рубио может быть среди кандидатов в президенты США в 2028 году. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Globl Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь и его помощник по нацбезопасности Марко Рубио может быть в числе кандидатов в президенты США на выборах в 2028 году. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу CBS News

Отвечая на вопрос о возможных кандидатах на высший пост страны от Республиканской партии, Трамп отметил, что у партии «потрясающая подборка кандидатов». Тогда его спросили, кто входит в этот перечень помимо вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Я считаю, что Марко Рубио замечательный», — сказал Трамп.

Также президент США уточнил, что в гонке могут участвовать несколько сенаторов. Однако он предпочел бы не называть конкретные имена и не вмешиваться в процесс.

При этом сам госсекретарь США Рубио отмечал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом в президенты США от республиканской партии.

Позже лидер США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен публично поддерживать выдвижение вице-президента Джей Ди Вэнса кандидатом на пост главы государства на выборах 2028 года.