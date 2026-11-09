Всего три рабочих дня: россиян ждет последняя короткая неделя 2026 года

Последняя сокращенная рабочая неделя 2026 года ожидает россиян в конце декабря. Она продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Последняя сокращенная рабочая неделя 2026 года ожидает россиян в конце декабря. Она продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.

31 декабря объявлено выходным днем. Это связано с переносом на эту дату выходного с воскресенья, 4 января 2027 года.

В следующем году россиян также ждут семь коротких рабочих недель. В феврале работать предстоит с 24-го по 26-е число, в марте — с 9-го по 12-е.

Две сокращенные недели будут в мае: с 4-го по 7-е и с 11-го по 14-е. Еще одна короткая рабочая неделя придется на июнь — с 15-го по 18-е. В ноябре рабочими будут три дня — с 1-го по 3-е, а в декабре — с 27-го по 30-е.

Ранее KP.RU сообщал, что последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой и продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря. Уже 31 декабря россияне начнут отдыхать перед новогодними праздниками. При этом 30 декабря останется полноценным рабочим днем, сокращать его на один час не будут. Также издание рассказывало, что в 2027 году граждан ждут семь коротких рабочих недель.