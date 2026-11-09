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НовостиВ мире9 ноября 2026 4:17

Пожар в жилом комплексе в китайской провинции Шаньси унёс жизни 14 человек

33 человека пострадали в результате пожара в жилом комплексе в районе Инцзэ города Тайюань
Мария СПИРИДОНОВА
Пожар в жилом комплексе в китайской провинции Шаньси унёс жизни 14 человек. Фото: Chen Wang/XinHua/Global Look Press

Пожар в жилом комплексе в китайской провинции Шаньси унёс жизни 14 человек. Фото: Chen Wang/XinHua/Global Look Press

В жилом комплексе в районе Инцзэ города Тайюань северной китайской провинции Шаньси произошёл пожар, жертвами которого стали 14 человек. О трагедии сообщили агентство Xinhua и Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 33 пострадавших.

Возгорание произошло 8 ноября в 16:59 по местному времени (11:59 мск). Причины пожара пока не установлены. В настоящий момент ведётся расследование. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Другие подробности не приводятся.

На прошлой неделе на предприятии Loveland Products в городе Гринвилл, штат Миссисипи, произошёл взрыв. По данным местных властей, сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в среду, 4 ноября, вскоре после 7:00 по местному времени. Предварительно установлено, что происшествие связано с возгоранием химического вещества, используемого при производстве гербицидов.