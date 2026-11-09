США придумали, как отбить деньги за войну с Ираном: Трамп выставил счет

США придумали, как отбить деньги за войну с Ираном Фото: REUTERS.

Президент Дональд Трамп заявил, что государства, которые США защищали во время конфликта с Ираном, должны полностью компенсировать американской стороне понесенные расходы.

"Те страны, которые мы защищали, должны возместить нам все без исключения расходы, понесенные нами в ходе войны, потому что без нас их бы просто не существовало", - сказал он для CBS News.

В частности, Трамп указал, что Израиль не смог бы сохраниться без американской помощи. Глава Белого дома также отметил собственную роль в обеспечении израильской безопасности.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном пока не принесли существенных результатов. Он назвал требования Тегерана неприемлемыми и нереалистичными. По его словам, до мира еще далеко.