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НовостиВ мире9 ноября 2026 4:18

США придумали, как отбить деньги за войну с Ираном: Трамп выставил счет

Трамп выставил счет странам, которые США защищали в войне с Ираном
Мария ПАНЮТИНА
США придумали, как отбить деньги за войну с Ираном

США придумали, как отбить деньги за войну с Ираном

Фото: REUTERS.

Президент Дональд Трамп заявил, что государства, которые США защищали во время конфликта с Ираном, должны полностью компенсировать американской стороне понесенные расходы.

"Те страны, которые мы защищали, должны возместить нам все без исключения расходы, понесенные нами в ходе войны, потому что без нас их бы просто не существовало", - сказал он для CBS News.

В частности, Трамп указал, что Израиль не смог бы сохраниться без американской помощи. Глава Белого дома также отметил собственную роль в обеспечении израильской безопасности.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном пока не принесли существенных результатов. Он назвал требования Тегерана неприемлемыми и нереалистичными. По его словам, до мира еще далеко.