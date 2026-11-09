Не хотели оставлять РФ и США один на один: выяснилось, что подстегнуло Стубба и Стёре позвонить Путину

Politico: Стубб и Стёре месяцами тайно обсуждали возможность разговора с Путиным. Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Globl Look Press

Идея позвонить президенту России Владимиру Путину тайно обсуждалась президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в течение нескольких месяцев. Об этом сообщило Politico.

По данным издания, Стубб и Стёре сочли, что не могут позволить вести прямой диалог с Россией только представителям США. Тогда и было решено возобновить международные контакты в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

Телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Путиным состоялся 27 октября по просьбе финской и норвежской сторон. Лидеры обсудили Украину, безопасность на Балтике и в Северной Европе.

Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение лидеров Финляндии и Норвегии самостоятельно позвонить Владимиру Путину. Она заявила, что ранее европейские страны выступали за согласованные действия и совместный подход к контактам с Москвой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских государств на телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным.