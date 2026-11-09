Разведчик «Ахмата» Аид: Киев снижает призывной возраст, готовясь к долгим боям Фото: REUTERS.

Украинские власти готовятся к затяжным боевым действиям, понижая возраст для мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил начальник разведки спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным Аид.

Собеседник агентства обратил внимание, что планка призыва уже опускается, и предположил, что следом под неё попадут 21-летние, а затем и 18-летние. По словам Аида, когда порог дойдёт до 18 лет, теперешние 16-летние через пару лет превратятся в «готовый резерв». Именно так, по его словам, Киев и обеспечивает себе задел для продолжительных боевых действий.

Аид также допустил, что дело дойдёт и до мобилизации женщин. Рассуждения о мирных намерениях и усталости от боевых действий он назвал несерьёзными. Украинская верхушка, уверен он, будет цепляться за власть, не считаясь с потерями. Цену же, добавил разведчик, платят молодые украинцы, поскольку «власть попала не в те руки».

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года. С тех пор мобилизация в стране продлевались неоднократно. Изначально под призыв попадали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст призыва снизили до 25 лет. Киев при этом прибегает к принудительной мобилизации граждан. Ранее военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный заявил, что принудительно мобилизованные составляют до 70% личного состава ВСУ.