Россия возглавила глобальный рейтинг по популярности кошек: сколько домохозяйств имеют пушистых питомцев

Россия заняла первое место в мире по популярности кошек. Фото: Belkin Alexey/Globl Look Press

59 процентов российских домохозяйств имеют в качеств домашнего животного кошку. И это самый высокий показатель в мире. К таким выводам пришли компании Rakuten Insight, FEDIAF и TGM Global Pet Care Report, изучавшие статистику за 2024–2026 годы.

Кроме того, в тройку лидеров вошли Румыния, где процент домохозяйств с кошками равен 48, и Индонезия - 47 процентов. Четвертое и пятое места заняли, соответственно, Филиппины (43 процента) и Таиланд (42 процента).

Однако по общему числу кошек в стране лидируют США (около 74 миллионов), Китай (около 53 миллионов) и Россия (около 25 миллионов). На четвертом месте - Бразилия, там эксперты насчитали 22 миллиона пушистых питомцев.

Ранее японские ученые выяснили, что кошкам присущи человеческие черты характера. Так, например, мурзики и барсики могут быть застенчивыми. Всего же исследователи выделили четыре типа личности кошек.

Также сообщалось, что кошек одомашнили, ка оказывается, только потому, что они милые.