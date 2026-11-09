ВС России нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ под Одессой Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) России поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесён в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы. Уточняется, что судно перевозило грузы военного назначения для ВСУ.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, энергетическим и логистическим объектам. В Минобороны подчёркивают, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданского населения. Накануне ВС России также поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.