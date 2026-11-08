ВС РФ поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом 8 ноября, в воскресенье, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также удары Вооруженных сил России были нанесены по цехам производства и местам хранения дронов и робототехники ВСУ, пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе. Поражение вражеских объектов осуществлялось силами российской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Также на брифинге стало известно, что за последние сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили три управляемые авиабомбы и 538 беспилотников самолетного типа врага. Суточные потери украинских войск в результате действий российской армии составили около 1 125 военных.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 7 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.