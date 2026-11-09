У Каллас появился новый враг: во Франции пообещали разобраться с дипломатией ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

У главы дипломатии ЕС Каи Каллас появился новый влиятельный противник — лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом пишет издание Politico.

По данным четырёх источников в партии, в случае победы на президентских выборах 2027 года Ле Пен намерена расформировать Европейскую службу внешних действий (ЕВС) или как минимум резко урезать её полномочия.

В окружении Ле Пен считают, что польза от Каллас невелика — она дублирует дипломатию стран ЕС, а её легитимность не признают, в частности, США и Китай. Там же уверены, что дипслужба ЕС впустую тратит деньги налогоплательщиков и мешает Европе проявлять силу на мировой арене.

«Именно Каллас и Европейская служба внешних действий рискуют стать сопутствующими жертвами при президентстве крайне правых во Франции», — добавили авторы публикации.

Ранее норвежское издание Steigan писало, что политика Каллас в отношении России потерпела неудачу и нанесла ущерб самому Евросоюзу.