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НовостиВ мире9 ноября 2026 6:18

Секретное хранилище нашли в особняке экс-президента Парагвая Сантьяго Пеньи

Журналисты нашли тайный сейф за фальшивой стеной
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Секретное хранилище нашли в особняке экс-президента Парагвая Сантьяго Пеньи

Секретное хранилище нашли в особняке экс-президента Парагвая Сантьяго Пеньи

Фото: REUTERS.

В Парагвае в поместье бывшего президента Сантьяго Пеньи найден высокозащищённый сейф израильского производства за фальшивой стеной. Об этом говорится в сообщении от издания Haberler.

Сейф не открывается из-за системы сканирования радужной оболочки. Рейд связан с расследованием незаконных кредитов Ueno Bank для финансирования поместья. Полиция и прокуратура, которые находились в поместье бывшего президента, отправили сейф экспертам. Что именно находится в тайном хранилище, неизвестно, у правоохранительных органов даже нет предположения на этот счет.

Ранее KP.RU рассказал, что в Парагвае объявили импичмент президенту Парагвая. Дело в том, что счета около 3 миллионов клиентов Ueno Bank заморожены. Сенаторы обвинили руководство страны. Большинство (44 человека) проголосовало за обвинительный приговор.