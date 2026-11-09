Трамп рассказал, что намерен сделать перед уходом с поста президента

Трамп пообещал массово помиловать своих помощников перед уходом с поста Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать масштабный пакет превентивных помилований для своих советников и помощников до окончания своего президентского срока в январе 2029 года.

«Я намерен издать огромное число помилований... Я не хочу, чтобы замечательные люди, служащие стране и отлично работающие, проводили остаток своей жизни, как было со мной», — заявил глава Белого дома в интервью телекомпании CBS News.

В шутливой форме Трамп добавил, что защитит от юридического преследования всех, кто приближался хотя бы «на 1 тысячу миль к Овальному кабинету». По его словам, он не хочет, чтобы его команда потратила годы, защищаясь от «радикально настроенных лиц и сумасшедших».

Отвечая на вопрос о возможности подписания указа в отношении самого себя, Трамп ответил отрицательно, однако подчеркнул: «Ничего необоснованного в этом не было бы». При этом на вопрос о наличии у него юридических полномочий для самопомилования президент ответил кратко: «Да, считаю».

Кроме того, американский лидер признался, что не готов простить ключевых оппонентов, включая экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-директора ФБР Джеймса Коми. «Я действительно ненавижу некоторых своих врагов. И всегда буду», — заключил он.

При этом Трамп заявил, что его президентство прошло успешно, и выразил готовность сотрудничать с демократами без критики. Он также выразил уверенность, что Демократическая партия не запустит процедуру импичмента против него, так как для этого нет оснований.