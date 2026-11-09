«Не могу себе представить»: Трамп оценил вероятность запуска процедуры импичмента

Трамп выразил уверенность, что не подвергнется процедуре импичмента вновь. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Globl Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что представители Демократической партии не запустят в отношении него процедуру импичмента. Для этого, считает глава Белого дома, нет никаких оснований. Об этом американский лидер заявил в интервью CBS News.

«Не могу себе этого представить.Что я такого сделал? У меня два лучших года за всю историю президентства. Только взгляните на цифры», - заметил на этот счет Трамп.

Президент отметил также, что он мог бы сотрудничать с демократами и не выступать с нападками на них. А ради заключения сделки мог бы «очень легко» обойтись без критики партии конкурентов.

До этого Трамп также выражал уверенность в необоснованности процедуры импичмента, которым ему грозит Демпартия. Он заявил, что она не вызывает у него тревоги. Глава Белого дома также предупредил, что попытки импичмента могут нанести серьёзный ущерб Демократической партии.

Ранее доцент кафедры всемирных исследований Университета южной Флориды Роб Меллен предположил, что победившие на промежуточных выборах в конгресс демократы могут предпринять попытку объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Но вряд ли эти усилия увенчаются успехом.