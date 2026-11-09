NYP: Огромный огненный шар пронесся над США на скорости 47 000 миль в час Фото: Nasa/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Метеор осветил небо над юго-востоком Теннесси в четверг. По словам очевидцев, он был самым большим огненным шаром, что они видели. Он оказался частью астероида, испарившегося над Землей. Об этом пишет New York Post со ссылкой на сообщение от NASA.

Огненный шар был замечен над Роббинсвиллом, Северная Каролина, 5 ноября в 19:45, двигался со скоростью 47 000 миль в час. Космические обломки преодолели 120 миль до Ист-Риджа, Теннесси, за 10 секунд и распались на высоте 25 миль.

Очевидцы видели огненный шар, переливающийся голубым, белым и оранжево-желтым. Один из них описал его как самый большой в жизни, сообщает издание. Подчеркивается, что в Чаттануге свидетель услышал странный звук и увидел пролетающий камень с «безумным хвостом».

Ранее KP.RU рассказал, что на Алтае обнаружили первый в истории метеорит. Подчеркивается, что он продержал в Земле сотни миллионов лет, а теперь ученые приступили к его изучению.