В Киеве произошел масштабный транспортный коллапс

В Киеве образовался масштабный транспортный коллапс из-за ограничений на ключевых мостах Фото: REUTERS.

В Киеве образовался масштабный транспортный коллапс из-за ограничений на ключевых мостах. Об этом сообщают украинские СМИ.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась перед мостом Патона, где образовалась огромная пробка в направлении правого берега. Существенные ограничения введены и на Северном мосту, где движение транспорта в сторону правого берега в настоящее время осуществляется исключительно по полосе, выделенной для общественного транспорта.

Кроме того, серьезный затор сформировался на подходах к Подольскому мостовому переходу. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения.

Напомним, в украинской столице в понедельник, 9 ноября, блэкаут парализовал транспорт и предприятия. Сообщается об отсутствии света, воды и отопления в большинстве районов Киева.