Сергей Шойгу Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Европе продолжается процесс наращивания военного потенциала, и в приграничных с Россией областях регулярно происходят инциденты, вызывающие напряжённость. Об этом рассказал глава Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Продолжается милитаризация Европы, растут военные расходы, на учениях демонстративно отрабатываются наступления на восток», — говорится в сообщении от российского политика.

При этом Европа не хочет завершать конфликт на Украине. Брюссель продолжает накачивать ВСУ оружием и всячески препятствуют заключению мирного договора.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа продолжает говорить об угрозах. И в первую очередь в качестве врага воспринимает РФ. При этом в Кремле не раз говорили, что никогда никому не угрожали, в том числе и Европе.