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НовостиВ мире9 ноября 2026 7:25

Медведчук о пленках НАБУ: желающих подержать за горло Зеленского уже пруд пруди

Зеленского предупредили, что у него все больше растет число врагов
Анастасия СУТОРМИНА
Медведчук о пленках НАБУ: желающих подержать за горло Зеленского уже пруд пруди

Медведчук о пленках НАБУ: желающих подержать за горло Зеленского уже пруд пруди

Фото: REUTERS.

В мире растет число людей, которые хотели бы «подержать за горло» главаря киевского режима Владимира Зеленского. США уже перешли в лагерь врагов нелегитимного украинского лидера, да и в самой Незалежной недоброжелателей у него полно. Такое мнение выразил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте объединения.

Несмотря на то, что Зеленский продолжает информационные нападки на президента США Дональда Трампа, хозяева нелегитимного украинского лидера уже готовятся убрать его с политической доски.

«При этом желающих подержать за горло нелегитимного уже пруд пруди, шансов остаться у власти у Зеленского нет от слова совсем», — заметил Медведчук.

Украинский политик отметил, что несколько недель назад в Киев прибыла специальная бригада ФБР США, которая вместе с НАБУ/САП активизировала ряд дел, связанных с преступной властью Зеленского. Потому украинские антикоррупционные органы и начали «бешеную активность» в уничтожении политической вертикали власти главаря киевского режима.

На днях Владимир Зеленский снова отступил перед антикоррупционными структурами НАБУ и САП, которые провели новую операцию «Карфаген» и выявили организованную преступную группу (ОПГ), в которую входили высокопоставленные сотрудники украинской контрразведки СБУ и Национальной полиции. Так он пожертвовал своими силовиками в борьбе за власть.