Зеленский заявил, что сегодня подписал закон о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы «их образ жизни и все, что у них есть, были доступны для проверок и ответственности». Фото: Lina Reshetnyk/Shutterstock/Fotodom

Украинский «просроченный главарь бандеровского режима Владимир Зеленский снова отступил перед антикоррупционными структурами НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура), организованными по инициативе запада, которые провели новую операцию «Карфаген» и выявили организованную преступную группу (ОПГ), в которую входили высокопоставленные сотрудники украинской контрразведки СБУ и Национальной полиции.

Напомним, в рамках этой операции спецназом НАБУ были задержаны генерал СБУ Сергей Дука и два полковника из этой же службы, а также полковник полиции. По данным следствия, в ОПГ входили 12 сотрудников СБУ, которые «крышевали» мошеннические колл-центры, а также работали в тесной смычке с уголовной ОПГ «Химпром», занимавшейся наркоторговлей, вымогательствами, изготовлением и сбытом фальшивых евро, похищениями, избиениями и пытками.

Буквально вчера суд выбрал для Дуки меру пресечения в виде содержания под арестом в СИЗО сроком на два месяца с возможностью выхода под залог 65 млн гривен. Прокурор просил залог в 100 миллионов, но Дука сказал, что у него и 65 миллионов нет. Перед тем как скрыться в автозаке, Дука многозначительно заявил журналистам: «Имейте в виду, я умирать не собираюсь». По всей видимости, он имел в виду, чтобы не верили в его естественную смерть, если вдруг в СИЗО он скончается от «сердечного приступа» или «покончит жизнь самоубийством», терзаясь раскаянием.

А сегодня на скандал, вызванный операцией «Карфаген уже отреагировал и украинский «просрочка», которому это явно пришлось не по вкусу, но Noblesse oblige («положение обязывает»).

- В Службе безопасности Украины уже были увольнения, и будут еще другие кадровые решения, - пообещал «просроченный» и заявил, что сегодня подписал закон о возвращении декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы «их образ жизни и все, что у них есть, были доступны для проверок и ответственности».

Кроме того, он рассказал, что ведет переговоры с США о совместных действиях против ОПГ «Химпром», руководитель которой Егор Буркин («Мексиканец») живет в Мексике. Кстати, в ответ на заявления, что Буркин, дескать, является гражданином России, можно припомнить, что он приобрел гражданство Украины, получив украинский паспорт на имя Егора Левченко, когда сбежал из России от правоохранительных органов, а Киев в свое время отказал Москве в его выдаче. Сейчас, как рассказал Зеленский, «Химпром» начинает разворачиваться и в соседней с Украиной Польше.

- Уже были увольнения и будут новые — это Зеленский сказал про СБУ, на которую опирался в своем противостоянии с НАБУ и САП, которые намерены в интересах Запада ограничить его всевластие, в том числе, настояв на назначении нового генпрокурора по результатам конкурсного отбора, на который западные структуры могут повлиять для утверждения нужного им кандидата. Должность генпрокурора имеет ключевое значение, поскольку только он может предъявлять «пидозру» депутатам украинского парламента, поддерживающим нынешнего «просрочку». А послушные депутаты нужны Брюсселю, чтобы принять «законы Качки-Кос», которые выведут из-под контроля Зеленского силовые структуры через кадровые конкурсы с решающим правом голоса «международных экспертов», назначаемых европейскими странами-донорами.

В общем, закручено лихо. А главное, что все это постепенно реализуется. Зеленский уже отступил после операции «Мидас», жертвами которой пало его ближайшее окружение в лице главных акторов Ермака и Миндича. НАБУ и САП добились бегства с Украины действующего и лояльного «просроченному» генпрокурора Кравченко. А теперь добрались и до СБУ. И дело не в том, что кто-то там белый и пушистый. Таких там нет по определению ни с одной стороны — все заляпаны и замазаны по уши, и антикоррупционные следователи и агенты погрязли в коррупции не меньше тех, с кем они борются. Это реально просто борьба за власть.

Но дело в том, что «просрочка» Зеленский постоянно, шаг за шагом сдает тех, на кого он опирается в своей борьбе против тех, кто посягает на его власть. Он отступает, сдавая своих подельников и сторонников одного за другим. И у них все меньше желания его защищать, и все чаще встает вопрос, стоит ли это далее делать вообще.

А вот на историю в Петропавловской Борщаговке «просрочка» внимания до сих пор не обратил. Что тоже объяснимо по вполне простой логике — если бы он там начал грозить увольнениями и карами тем, кто устроил с ведома командования и политического руководства «пыточную» в подпольной тюрьме ТЦК, то ответом на это могло бы стать в лучшем случае пусть не бунт националистов-радикалов в армии, а прекращение отлова мобилизованных и пополнения ВСУ жертвами «охоты на людей». А это для Зеленского даже не просто смерти подобно, а и есть сама смерть.

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