Экс-президент Молдавии Воронин: соглашение с Украиной делает нас военной мишенью. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Экс-президент Молдавии Владимир Воронин выступил против оборонного соглашения с Украиной. По его оценке, этот документ втягивает Кишинёв в вооружённый конфликт и делает молдавскую территорию «прямой военной мишенью», пишет РИА Новости.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Киевом Воронин назвал «верхом политического безумия» и нарушением нейтрального статуса республики. Он указал, что координация с украинской стороной по ПВО и беспилотникам на деле означает участие нейтральной страны в конфликте, а значит, превращает её землю в объект для ударов. Политик заметил, что властям следовало бы это понимать.

По его мнению, нынешнее руководство сломало баланс, при котором Молдавия была связующим звеном между Западом и Востоком. Воронин утверждает, что власти действуют по внешней указке и совершают государственное преступление, наращивая милитаризацию вопреки конституционному постоянному нейтралитету.

Ранее бывший глава Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявлял, что президент Майя Санду помогает Украине в ущерб интересам собственного народа. Политик призывал Санду перестать думать только о том, чем ещё можно помочь Киеву, и вспомнить наконец о собственном народе.