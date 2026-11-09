Акции «Евротранса» подешевели более чем на 24% после прекращения работы АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стоимость ценных бумаг компании «Евротранс», оператора сети автозаправочных станций «Трасса» в Москве и Московской области, замедлила падение на Московской бирже после проведения дискретного аукциона. Об этом говорят данные торговой площадки.

В связи с падением котировок компании более чем на 20% Московская биржа была вынуждена перевести торги бумагами в режим дискретного аукциона, который проходил в период с 09:10 до 09:40 по московскому времени в понедельник, 9 ноября.

На пике падения, по данным на 09:06 мск, акции снижались на 24,3%, достигая отметки в 16,2 рубля за бумагу. После завершения специального режима торгов к 09:42 мск падение замедлилось до 20,53%, а стоимость акций составила 16,65 рубля.

Негативная динамика ценных бумаг зафиксирована на фоне новостей о приостановке деятельности сети. Днем ранее, 8 ноября, пресс-служба Министерства энергетики Московской области сообщила о прекращении работы 53 АЗС «Трасса» на территории региона. По данным ведомства, из 57 станций сети 40 уже опечатаны, а в отношении оставшихся 17 аналогичные процедуры планируется завершить до конца следующей недели.