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НовостиВ мире9 ноября 2026 7:45

На Западе предупредили Украину об ужасной катастрофе

CNN: зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа
Людмила МИТРОХИНА
На Западе предупредили Украину об ужасной катастрофе

На Западе предупредили Украину об ужасной катастрофе

Фото: REUTERS.

Украину ожидает серьезная гуманитарная катастрофа этой зимой. Об этом предупредил Кристиан Влас, специалист по Восточной Европе из организации ACLED, занимающейся мониторингом мировых конфликтов. Свое мнение он рассказал в интервью CNN.

«Этой зимой мы станем свидетелями ужасной гуманитарной ситуации, причем гораздо раньше, чем в прошлом году», — отмечается в материале иностранного источника.

Ранее KP.RU рассказал, что в Киеве уже подтвердили плачевное состояние энергетической отрасли. Украина не справляется с обеспечением населения света и тепла. Но власти страны ничего не делают, чтобы предотвратить катастрофу. Они лишь предлагают людям уезжать из города, чтобы снизить нагрузку на электросети. Причем столица Украины уже несколько дней подряд погружается в кромешную тьму.