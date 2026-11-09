Пожар на предприятии «Кинеф» в Ленобласти локализован после атаки БПЛА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в Ленинградской области локализован после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Актуализированная информация о последствиях атаки БПЛА на Ленинградскую область. В Киришском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории предприятия "Кинеф". Возник пожар. В настоящее время локализован. Последствия устраняются», — написал чиновник у себя в сообщении.

Также Дрозденко сообщил, что при атаке БПЛА в Киришах повреждено оборудование теплоснабжения. Электро- и теплоснабжение восстановлено. Пункт временного размещения закрывается из-за отсутствия нуждающихся.

Ранее KP.RU рассказал, что обломки вражеского БПЛА попали не только на территорию промышленного предприятия, но и в жилой дом. Семью из квартиры, куда попали обломки украинского дрона, эвакуировали.