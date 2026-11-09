СВР: ЕС ищет способы восполнить потери ВСУ и выдавливает украинцев на родину. Фото: C. Carvajal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Евросоюза активно ищет способы восполнить катастрофические потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) и теперь обратило внимание на украинцев, укрывшихся в странах Европы. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В Брюсселе, как сообщает СВР, рассчитывают, что свыше миллиона украинских мужчин, живущих в Евросоюзе, станут «отличным расходным материалом» и придадут агрессии Европы против России «второе дыхание».

«Евробюрократы рассчитывают, что в итоге многие украинцы будут выдавлены на родину, где незамедлительно окажутся в пекле сражений», — следует из сообщения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим испытывает серьёзные сложности с личным составом ВСУ. По его словам, проблемы связаны с нехваткой людей для мобилизации, большим числом дезертиров и тяжелораненых.