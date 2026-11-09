США атаковали остров Кешм в Ормузском проливе: как отреагировали в Иране

Ахмад Нафиси: США почти не нанесли ущерба ударами по иранскому острову Кешм Фото: REUTERS.

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по объектам, расположенным на острове Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на официальные власти Ирана.

По словам заместителя губернатора провинции Хормозган Ахмада Нафиси, американская атака не привела к существенным повреждениям ключевых объектов. «Целями американской атаки по районам острова Кешм стали объекты за пределами жилых, коммерческих зон, они не нанесли урон критической инфраструктуре острова», — уточнил чиновник.

Нафиси добавил, что обстановка в регионе находится под контролем, а экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

По данным агентства IRNA, на территории острова прогремело четыре взрыва, эхо которых также было слышно в расположенном поблизости портовом городе Бендер-Аббас.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Тегераном зашли в тупик. Он назвал требования Ирана неприемлемыми и нереалистичными. По его словам, до мира еще далеко.