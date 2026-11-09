На Западе засомневались в тактике перевооружения Европы Фото: REUTERS.

В прошлом месяце представители Брюсселя, Лондона, Парижа и Варшавы обеспокоенно спрашивали, что будет, если после перевооружения Европы к власти придут ультраправые. Об этом пишет издание New York Post. Таким образом, на Западе засомневались в правильности тактики милитаризации альянса.

После десятилетий зависимости от США в обороне, Европа усиливает свои военные возможности. Но неоднозначная позиция президента США Дональда Трампа, а точнее, поддержание его мирных усилий по Украине, путает европейцев.

Европейские союзники к 2035 году увеличат расходы на оборону до 5 процентов ВВП, превышая показатель НАТО в 2 процента. Польша тратит более 4 процентов, страны Балтии — от 3,4 до 4 процентов. Великобритания планирует достичь 3 процентов к 2030 году. Франция, тратящая около 2 процентов, сделает ядерные силы ключевым элементом своей стратегии.

Германия, крупнейшая экономика Европы, тратит на оборону 2-3% ВВП. К 2029 году она планирует увеличить расходы до уровня Франции и Великобритании вместе, став крупнейшим в Европе потребителем оборонных расходов.

Однако Европа уже достигла пика по выделению денег на военные расходы. Кроме того, финансы высасывает Украина. Но в ФРГ допустили развитие и еще одного сценария: прихода к власти партии «АдГ», которая выступает за окончания конфликта на Украине. Власти Германии назвали это наихудшим развитием событий.

Ранее KP.RU рассказал, что Кремль осуждает стремление постоянного вооружения Европы. Ведь Россия никому не угрожает, более того, Москва открыта для сотрудничества и хочет скорее завершить конфликт на Украине.